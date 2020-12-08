Накануне, 7 декабря, в пять часов утра в ДНТ «Джидинское» в пригороде Улан-Удэ загорелся автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
В пригороде Улан-Удэ сгорел автомобиль
Происшествия, Фото:
Пожар случился рано утром
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 декабря, в посёлке Таксимо Муйского района загорелся гараж. В результате пожара повреждена стена изнутри и крыша гаража.
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