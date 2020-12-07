Молодой человек пытался сбыть синтетику
19-летний житель Братска признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
Молодой человек, имея доступ к крупным партиям наркотиков синтетического происхождения на территории Алтайского края, пытался сбыть более 41 грамма наркотиков в Братске. Однако его задержали полицейские.
Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
19-летний наркодилер из Братска сел на семь лет
Происшествия, Фото:
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