19-летний наркодилер из Братска сел на семь лет

Происшествия, Фото: из архива

Молодой человек пытался сбыть синтетику



19-летний житель Братска признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.



Молодой человек, имея доступ к крупным партиям наркотиков синтетического происхождения на территории Алтайского края, пытался сбыть более 41 грамма наркотиков в Братске. Однако его задержали полицейские.



Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Иркутской области.





