Жители Бурятии «сдали» пьяного водителя

- Иномарка помещена на штрафстоянку. Сотрудники ГИБДД собрали материалы для передачи в органы дознания и возбуждения уголовного дела по статье 264 прим 1 Уголовного кодекса, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.







В пятницу бдительные жители Иволгинского района Бурятии заметили, что в улусе Хойто-Бэе водитель автомашины «Тойота Виста» серебристого цвета разъезжает пьяным. Очевидцы сообщили об этом в дежурную часть. Информация незамедлительно была передана экипажу ДПС.За рулём иномарки находился 42-летний местный житель. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Результат освидетельствования составил 1,63 мг/л.Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, а также лишение прав управления транспортным средством на срок до трёх лет.Всего с начала года в Иволгинском районе сотрудники ГИБДД задержали и отстранили от права управления транспортными средствами 230 нетрезвых водителей. В том числе, в результате проверок сообщений очевидцев.