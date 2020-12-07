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В Бурятии школьников атакуют своры собак

В Бурятии школьников атакуют своры собак
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Школьный автобус отходит раньше, чем заканчиваются уроки

Жители села Халзаново Прибайкальского района Бурятии пожаловались в группу «Прибайкалье-инфо. 24/7» на расписание школьного автобуса. По словам сельчан, последний автобус отправляется до того, как завершатся все уроки у школьников.

- Почему наши дети должны ходить пешком со школы? Автобус отходит после шестого урока, а у старших классов по семь уроков, и они должны идти пешком Карымск и Халзаново, на каждый день денег нет, да стоит до Халзаново 200 рублей, а Карымск дороже, а пешком собаки налетают, да и уже холодно, - написали в группу «Прибайкалье-инфо» сельчане.

Вопрос адресовали начальнику управления образования Прибайкальского района Елена Сунгатова. Она заявила, что автобус ходит по расписанию.

- Все обучающиеся из названных сел уезжают на автобусе, который увозит и привозит детей согласно утверждённого маршрута и расписания, который имеется в управлении образования! Директору школы указано на данный запрос. Если возникли вопросы, обращайтесь в администрацию школы, - прокомментировала Елена Сунгатова.



школьники собаки
 
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