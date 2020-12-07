Школьный автобус отходит раньше, чем заканчиваются уроки
Жители села Халзаново Прибайкальского района Бурятии пожаловались в группу «Прибайкалье-инфо. 24/7» на расписание школьного автобуса. По словам сельчан, последний автобус отправляется до того, как завершатся все уроки у школьников.
- Почему наши дети должны ходить пешком со школы? Автобус отходит после шестого урока, а у старших классов по семь уроков, и они должны идти пешком Карымск и Халзаново, на каждый день денег нет, да стоит до Халзаново 200 рублей, а Карымск дороже, а пешком собаки налетают, да и уже холодно, - написали в группу «Прибайкалье-инфо» сельчане.
Вопрос адресовали начальнику управления образования Прибайкальского района Елена Сунгатова. Она заявила, что автобус ходит по расписанию.
- Все обучающиеся из названных сел уезжают на автобусе, который увозит и привозит детей согласно утверждённого маршрута и расписания, который имеется в управлении образования! Директору школы указано на данный запрос. Если возникли вопросы, обращайтесь в администрацию школы, - прокомментировала Елена Сунгатова.
В Бурятии школьников атакуют своры собак
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также он выступал посредником в передаче средств от других студентов
Личности двух погибших устанавливаются
Тело убитого подростка обнаружили в выгребной яме
Пострадавшую женщину госпитализировали
Кража произошла в дачном доме
Вор знал, что владелец дома переехал
В группе «Вконтакте» пропагандировалась криминальная субкультура
Виновник ДТП не интересуется состоянием здоровья мужчины, которого отправил в кому
Причиной пожара стал перекал трубы
За жизнь пассажирки борются медики
Пожар произошёл в Муйском районе
Была угроза перехода огня на соседние дома
Мужчина уже был лишён прав за пьяную езду
В ДТП есть пострадавший
Происшествия, 06.12.2020
Мужчина нигде не работает