По версии следствия, речь идёт о 13 миллионах
Следователи в Чите предъявили обвинение главному врачу краевой клинической больницы Виктору Шальнёву в получении взяток в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
По версии следствия, Шальнёв получал взятки от руководителя коммерческой организации в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования. В настоящий момент у следствия имеются данные о получении Шальнёвым взяток на сумму более 13 млн рублей.
Шальнёв был задержан следователями в городе Сочи и доставлен в Читу. В его квартире и рабочем кабинете проведены обыски.
На сегодняшний день в отношении Шальнёва избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Главврача больницы в Чите задержали по подозрению во взятках
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также он выступал посредником в передаче средств от других студентов
Личности двух погибших устанавливаются
Тело убитого подростка обнаружили в выгребной яме
Пострадавшую женщину госпитализировали
Кража произошла в дачном доме
Вор знал, что владелец дома переехал
В группе «Вконтакте» пропагандировалась криминальная субкультура
Виновник ДТП не интересуется состоянием здоровья мужчины, которого отправил в кому
Причиной пожара стал перекал трубы
За жизнь пассажирки борются медики
Пожар произошёл в Муйском районе
Была угроза перехода огня на соседние дома
Мужчина уже был лишён прав за пьяную езду
В ДТП есть пострадавший
Происшествия, 06.12.2020
Мужчина нигде не работает