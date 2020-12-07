Главврача больницы в Чите задержали по подозрению во взятках

По версии следствия, речь идёт о 13 миллионах



Следователи в Чите предъявили обвинение главному врачу краевой клинической больницы Виктору Шальнёву в получении взяток в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



По версии следствия, Шальнёв получал взятки от руководителя коммерческой организации в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования. В настоящий момент у следствия имеются данные о получении Шальнёвым взяток на сумму более 13 млн рублей.



Шальнёв был задержан следователями в городе Сочи и доставлен в Читу. В его квартире и рабочем кабинете проведены обыски.



На сегодняшний день в отношении Шальнёва избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





