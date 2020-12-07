Также он выступал посредником в передаче средств от других студентов
В Чите возбуждено уголовное дело о даче взятки преподавателю вуза в значительном размере.
По версии следствия, весной 2018 года шестикурсник передал 100 тысяч рублей преподавателю за содействие в получении диплома. Также этот студент стал посредником для ещё одного учащегося вуза, передав от его имени взятку в 50 тысяч. Всего следственные органы инкриминируют ему пять эпизодов, связанных со взяточничеством.
- За подобное деяние уголовным законодательством предусматривается наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Возбуждённое на преподавателя уголовное дело направлено транспортному прокурору для утверждения обвинительного заключения.
В Чите студент дал взятку преподавателю за диплом
Происшествия, Фото:
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