В Чите студент дал взятку преподавателю за диплом

Также он выступал посредником в передаче средств от других студентов



В Чите возбуждено уголовное дело о даче взятки преподавателю вуза в значительном размере.



По версии следствия, весной 2018 года шестикурсник передал 100 тысяч рублей преподавателю за содействие в получении диплома. Также этот студент стал посредником для ещё одного учащегося вуза, передав от его имени взятку в 50 тысяч. Всего следственные органы инкриминируют ему пять эпизодов, связанных со взяточничеством.



- За подобное деяние уголовным законодательством предусматривается наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.



Возбуждённое на преподавателя уголовное дело направлено транспортному прокурору для утверждения обвинительного заключения.

