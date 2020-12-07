Убивший подростка житель Бурятии предстанет перед судом





24-летний житель Кяхтинского района Бурятии предстанет перед судом за убийство 15-летнего подростка.По данным следствия, вечером 16 июня 2019 года обвиняемый молодой человек в селе Субуктуй повстречал знакомого 15-летнего подростка. Они стали распивать спиртные напитки. После застолья, возвращаясь к детскому центру, молодой человек вдруг взревновал своего юного друга к знакомой девушке.Он напал на подростка со спины, повалил на землю, схватил камень и начал бить им по голове жертвы. От полученных повреждений 15-летний парень скончался на месте. Подозреваемый отволок его тело во двор заброшенного дома, где скинул в выгребную яму и сверху засыпал гравием.Было возбуждено уголовное дело. Следователи отрабатывали не только версию об убийстве, но и о похищении. Во время проверки окружения пропавшего была допрошена одна из девушек, дружившая с ним. После исследования её показаний при помощи полиграфа удалось установить, что в ночь исчезновения подросток распивал спиртные напитки с их общим знакомым местным жителем.Этого молодого человека также вызвали для допроса. Тогда он и признался в убийстве и дал показания об обстоятельствах учинённой расправы. Затем он указал место, где спрятал тело. В выгребной яме следователи обнаружили останки несовершеннолетнего.На сегодня расследование уголовного дела завершено.- Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.