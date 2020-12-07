 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 декабря

06 декабря

Популярное

В Иркутске женщина сломала ноги, выпрыгнув из горящей квартиры

В Иркутске женщина сломала ноги, выпрыгнув из горящей квартиры
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пострадавшую женщину госпитализировали

10 пожаров произошло в Иркутской области в ночь на понедельник 7 декабря. 15 человек спасены и одна женщина пострадала на пожаре в Иркутске на улице Свердлова.

Пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Свердлова произошёл в девятом часу вечера в воскресенье 6 декабря. К месту пожара были направлены пять пожарных расчётов по повышенному номеру сложности. На момент их прибытия горели кровля и подъезд 12-квартирного деревянного дома, существовала угроза распространения огня.

Во дворе дома находилась женщина, выпрыгнувшая из окна второго этажа. С переломами ног 38-летняя пострадавшая была госпитализирована. Пожарные из горящего дома спасли 15 человек, из них четверо детей.


Спустя час открытый огонь был потушен. Повреждены две квартиры на втором этаже, кровля дома, подъезд. Последствия пожара были ликвидированы в первом часу ночи. Общая площадь пожара составила 270 квадратных метров.

Работавшие на месте пожара дознаватели МЧС России установили, что причиной пожара мог стать поджог. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Из-за угрозы обрушения и высокой плотности дыма эксперты испытательной пожарной лаборатории проведут дополнительный осмотр здания.

В настоящее время по факту пожара проводится проверка, устанавливаются причина и обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.


пожар травмы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Суд в Улан-Удэ закрыл группу с призывами к расправе над полицейскими
Суд в Улан-Удэ закрыл группу с призывами к расправе над полицейскими
Происшествия, 07.12.2020
В группе «Вконтакте» пропагандировалась криминальная субкультура
В Улан-Удэ сбитый на «зебре» пешеход впал в кому
В Улан-Удэ сбитый на «зебре» пешеход впал в кому
Происшествия, 07.12.2020
Виновник ДТП не интересуется состоянием здоровья мужчины, которого отправил в кому
В Бурятии произошёл пожар в «Геологе»
В Бурятии произошёл пожар в «Геологе»
Происшествия, 07.12.2020
Причиной пожара стал перекал трубы
В Бурятии произошёл пожар в гараже
В Бурятии произошёл пожар в гараже
Происшествия, 07.12.2020
Пожар произошёл в Муйском районе
В пригороде Улан-Удэ дотла сгорел жилой дом
В пригороде Улан-Удэ дотла сгорел жилой дом
Происшествия, 07.12.2020
Была угроза перехода огня на соседние дома
Потерявший собаку ангарчанин стал жертвой экстрасенса
Потерявший собаку ангарчанин стал жертвой экстрасенса
Происшествия, 05.12.2020
Ангарчанин пытался разыскать пропавшую собаку с помощью «магических способностей» женщины
Улан-удэнец незаконно рубил берёзы
Улан-удэнец незаконно рубил берёзы
Происшествия, 05.12.2020
«Чёрного лесоруба» поймали в пригородном районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^