В Иркутске женщина сломала ноги, выпрыгнув из горящей квартиры

Во дворе дома находилась женщина, выпрыгнувшая из окна второго этажа. С переломами ног 38-летняя пострадавшая была госпитализирована. Пожарные из горящего дома спасли 15 человек, из них четверо детей.







10 пожаров произошло в Иркутской области в ночь на понедельник 7 декабря. 15 человек спасены и одна женщина пострадала на пожаре в Иркутске на улице Свердлова.Пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Свердлова произошёл в девятом часу вечера в воскресенье 6 декабря. К месту пожара были направлены пять пожарных расчётов по повышенному номеру сложности. На момент их прибытия горели кровля и подъезд 12-квартирного деревянного дома, существовала угроза распространения огня.Спустя час открытый огонь был потушен. Повреждены две квартиры на втором этаже, кровля дома, подъезд. Последствия пожара были ликвидированы в первом часу ночи. Общая площадь пожара составила 270 квадратных метров.Работавшие на месте пожара дознаватели МЧС России установили, что причиной пожара мог стать поджог. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Из-за угрозы обрушения и высокой плотности дыма эксперты испытательной пожарной лаборатории проведут дополнительный осмотр здания.В настоящее время по факту пожара проводится проверка, устанавливаются причина и обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.