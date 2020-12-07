В Бурятии вор спрятал украденное в заброшенном доме

Кража произошла в дачном доме



В Кабанском районе Бурятии полицейские, расследуя дело о квартирной краже в селе Истомино, выяснили, что подозреваемый совершил ещё одно преступление



Установлено, что 22-летний местный житель, разбив окно, проник в принадлежащий улан-удэнцу дачный дом. Вор украл газовые баллон и плиту. Украденное среди прочего имущества молодой человек спрятал в заброшенном доме неподалеку, надеясь впоследствии продать.



Однако продать вещи подозреваемый не успел, так как был задержан полицейскими.



Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Он нигде не работает, сообщили в МВД по Бурятии.

