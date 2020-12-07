Кража произошла в дачном доме
В Кабанском районе Бурятии полицейские, расследуя дело о квартирной краже в селе Истомино, выяснили, что подозреваемый совершил ещё одно преступление
Установлено, что 22-летний местный житель, разбив окно, проник в принадлежащий улан-удэнцу дачный дом. Вор украл газовые баллон и плиту. Украденное среди прочего имущества молодой человек спрятал в заброшенном доме неподалеку, надеясь впоследствии продать.
Однако продать вещи подозреваемый не успел, так как был задержан полицейскими.
Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Он нигде не работает, сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии вор спрятал украденное в заброшенном доме
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Кража произошла в дачном доме
Вор знал, что владелец дома переехал
В группе «Вконтакте» пропагандировалась криминальная субкультура
Виновник ДТП не интересуется состоянием здоровья мужчины, которого отправил в кому
Причиной пожара стал перекал трубы
За жизнь пассажирки борются медики
Пожар произошёл в Муйском районе
Была угроза перехода огня на соседние дома
Мужчина уже был лишён прав за пьяную езду
В ДТП есть пострадавший
Происшествия, 06.12.2020
Мужчина нигде не работает
Ангарчанин пытался разыскать пропавшую собаку с помощью «магических способностей» женщины
Пожар произошёл ранним утром
«Чёрного лесоруба» поймали в пригородном районе
Денег на счету оказалось не так много