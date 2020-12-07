 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 декабря

06 декабря

Популярное

В Бурятии вор спрятал украденное в заброшенном доме

В Бурятии вор спрятал украденное в заброшенном доме
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Кража произошла в дачном доме

В Кабанском районе Бурятии полицейские, расследуя дело о квартирной краже в селе Истомино, выяснили, что подозреваемый совершил ещё одно преступление

Установлено, что 22-летний местный житель, разбив окно, проник в принадлежащий улан-удэнцу дачный дом. Вор украл газовые баллон и плиту. Украденное среди прочего имущества молодой человек спрятал в заброшенном доме неподалеку, надеясь впоследствии продать.

Однако продать вещи подозреваемый не успел, так как был задержан полицейскими.

Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Он нигде не работает, сообщили в МВД по Бурятии.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Суд в Улан-Удэ закрыл группу с призывами к расправе над полицейскими
Суд в Улан-Удэ закрыл группу с призывами к расправе над полицейскими
Происшествия, 07.12.2020
В группе «Вконтакте» пропагандировалась криминальная субкультура
В Улан-Удэ сбитый на «зебре» пешеход впал в кому
В Улан-Удэ сбитый на «зебре» пешеход впал в кому
Происшествия, 07.12.2020
Виновник ДТП не интересуется состоянием здоровья мужчины, которого отправил в кому
В Бурятии произошёл пожар в «Геологе»
В Бурятии произошёл пожар в «Геологе»
Происшествия, 07.12.2020
Причиной пожара стал перекал трубы
В Бурятии произошёл пожар в гараже
В Бурятии произошёл пожар в гараже
Происшествия, 07.12.2020
Пожар произошёл в Муйском районе
В пригороде Улан-Удэ дотла сгорел жилой дом
В пригороде Улан-Удэ дотла сгорел жилой дом
Происшествия, 07.12.2020
Была угроза перехода огня на соседние дома
Потерявший собаку ангарчанин стал жертвой экстрасенса
Потерявший собаку ангарчанин стал жертвой экстрасенса
Происшествия, 05.12.2020
Ангарчанин пытался разыскать пропавшую собаку с помощью «магических способностей» женщины
Улан-удэнец незаконно рубил берёзы
Улан-удэнец незаконно рубил берёзы
Происшествия, 05.12.2020
«Чёрного лесоруба» поймали в пригородном районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^