Житель Бурятии хотел обставить свой дом украденной мебелью

Вор знал, что владелец дома переехал



4 декабря в ОМВД России по Тарбагатайскому району обратилась 53-летняя жительница села. Она сообщила, что неизвестный украл имущество из дома её сына. Молодой человек недавно переехал на новое место жительства и попросил мать присмотреть за жилищем. Ущерб составил около 26,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.



Полицейские раскрыли кражу. Задержан подозреваемый – 30-летний сельчанин. Зная, что в доме никто не проживает, ночью он вскрыл навесной замок, похитил мебель и бытовую технику.



На больших металлических санях вор вывез кровать, мультиварку и диван. Имущество он спрятал в амбаре у отца. Затем планировал увезти к себе и обставить украденной мебелью свой дом.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, а также незаконную рубку леса. Постоянного источника дохода не имеет.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».





