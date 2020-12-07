Вор знал, что владелец дома переехал
4 декабря в ОМВД России по Тарбагатайскому району обратилась 53-летняя жительница села. Она сообщила, что неизвестный украл имущество из дома её сына. Молодой человек недавно переехал на новое место жительства и попросил мать присмотреть за жилищем. Ущерб составил около 26,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
Полицейские раскрыли кражу. Задержан подозреваемый – 30-летний сельчанин. Зная, что в доме никто не проживает, ночью он вскрыл навесной замок, похитил мебель и бытовую технику.
На больших металлических санях вор вывез кровать, мультиварку и диван. Имущество он спрятал в амбаре у отца. Затем планировал увезти к себе и обставить украденной мебелью свой дом.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, а также незаконную рубку леса. Постоянного источника дохода не имеет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».
Житель Бурятии хотел обставить свой дом украденной мебелью
Происшествия, Фото:
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