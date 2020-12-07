 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 декабря

06 декабря

Популярное

Житель Бурятии хотел обставить свой дом украденной мебелью

Житель Бурятии хотел обставить свой дом украденной мебелью
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор знал, что владелец дома переехал

4 декабря в ОМВД России по Тарбагатайскому району обратилась 53-летняя жительница села. Она сообщила, что неизвестный украл имущество из дома её сына. Молодой человек недавно переехал на новое место жительства и попросил мать присмотреть за жилищем. Ущерб составил около 26,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

Полицейские раскрыли кражу. Задержан подозреваемый – 30-летний сельчанин. Зная, что в доме никто не проживает, ночью он вскрыл навесной замок, похитил мебель и бытовую технику.

На больших металлических санях вор вывез кровать, мультиварку и диван. Имущество он спрятал в амбаре у отца. Затем планировал увезти к себе и обставить украденной мебелью свой дом.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, а также незаконную рубку леса. Постоянного источника дохода не имеет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Суд в Улан-Удэ закрыл группу с призывами к расправе над полицейскими
Суд в Улан-Удэ закрыл группу с призывами к расправе над полицейскими
Происшествия, 07.12.2020
В группе «Вконтакте» пропагандировалась криминальная субкультура
В Улан-Удэ сбитый на «зебре» пешеход впал в кому
В Улан-Удэ сбитый на «зебре» пешеход впал в кому
Происшествия, 07.12.2020
Виновник ДТП не интересуется состоянием здоровья мужчины, которого отправил в кому
В Бурятии произошёл пожар в «Геологе»
В Бурятии произошёл пожар в «Геологе»
Происшествия, 07.12.2020
Причиной пожара стал перекал трубы
В Бурятии произошёл пожар в гараже
В Бурятии произошёл пожар в гараже
Происшествия, 07.12.2020
Пожар произошёл в Муйском районе
В пригороде Улан-Удэ дотла сгорел жилой дом
В пригороде Улан-Удэ дотла сгорел жилой дом
Происшествия, 07.12.2020
Была угроза перехода огня на соседние дома
Потерявший собаку ангарчанин стал жертвой экстрасенса
Потерявший собаку ангарчанин стал жертвой экстрасенса
Происшествия, 05.12.2020
Ангарчанин пытался разыскать пропавшую собаку с помощью «магических способностей» женщины
Улан-удэнец незаконно рубил берёзы
Улан-удэнец незаконно рубил берёзы
Происшествия, 05.12.2020
«Чёрного лесоруба» поймали в пригородном районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^