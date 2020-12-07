В группе «Вконтакте» пропагандировалась криминальная субкультура
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ обратился в суд и просил признать информацию, содержащуюся в группе «Офники мемы» на сайте «ВКонтакте» запрещенной на территории России.
В этой группе были призывы к расправе над сотрудниками правоохранительных органов. Также здесь содержалась информация, пропагандирующая криминальную субкультуру, воровские понятия, поддержку и признание авторитетов преступного мира, тюремные поведенческие схемы, употребление наркотических средств и табачных изделий, в т.ч. снюсов, террористических действий.
Установить создателя группы не представилось возможным, сообщили в пресс-служба Железнодорожного суда Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе движение «Арестантское уголовное единство» («АУЕ») было признано экстремистским, его деятельность на территории Российской Федерации запрещена.
Административный иск удовлетворен, информация, содержащаяся в указанной группе на сайте «ВКонтакте», признана запрещённой к распространению в России.
Решение суда не вступило в законную силу.
Суд в Улан-Удэ закрыл группу с призывами к расправе над полицейскими
Происшествия, Фото:
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