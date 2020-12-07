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В Улан-Удэ сбитый на «зебре» пешеход впал в кому

В Улан-Удэ сбитый на «зебре» пешеход впал в кому
Происшествия, 
Виновник ДТП не интересуется состоянием здоровья мужчины, которого отправил в кому

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлый четверг, 3 декабря, на улице Иволгинская в Улан-Удэ 60-летний водитель микроавтобуса «Хендай Грейс» сбил 30-летнего мужчину. Наезд произошёл на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавший пешеход с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу.


Как оказалось, мужчина находится в коме. Об этом «Байкал-Daily» рассказала соседка пострадавшего Ольга. По её словам, виновник аварии никак не проявляет себя. Женщину возмущает, что водитель безучастен, не интересуется состоянием здоровья пострадавшего.

Из родственников у пострадавшего только брат, который живёт в Кяхте. Его мать умерла, а с отцом связь не поддерживалась. Брату только вчера вечером сообщили, что родственник находится в больнице.

О своём соседе Ольга отзывается очень положительно. Мужчина всегда готов прийти на помощь.

- Он такой добрый. Всегда поможет, всегда прибежит, на все праздники всегда поздравит. Отзывчивый, - сказала соседка.

В момент ДТП мужчина был не один, он переходил дорогу со своими коллегами. Очевидцы утверждают, что на улице в этот момент было очень темно, поскольку были отключены светофоры и уличное освещение. «Тьма тьмой была», «Там такая темнота вечером была, из-за аварии на электросетях не работало освещение на дороге, люди просто растворяются в свете фар», - писали пользователи соцсетей.

Как раз в этот день произошло аварийное отключение электроэнергии. Жители Левобережья до поздней ночи сидели без света. Вероятно, из-за этого водитель попросту не заметил пешехода.



ДТП
 
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