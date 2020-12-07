В Бурятии произошёл пожар в «Геологе»

Вчера, 6 декабря, в СНТ «Геолог» Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных в строении было задымление, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
За три минуты открытое горение было ликвидировано. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие в бане возле печи.
Причиной пожара, предположительно, послужил перекал трубы дымохода.
Также сегодня ранним утром произошёл пожар в селе Большой Куналей. Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части от места возгорания первыми прибыли местные добровольные пожарные. К этому моменту баня горела изнутри, огонь распространился на пристроенную к ней стайку, существовала угроза перехода огня на несколько надворных построек, находящихся рядом. Добровольные пожарные ликвидировали открытое горение до прибытия основных сил пожарной охраны. В результате сгорела баня и стайка, переход огня на другие надворные постройки не был допущен.
Причиной пожара, предположительно, также послужил перекал трубы дымохода.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в пригороде Улан-Удэ дотла сгорел жилой дом.