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В пригороде Улан-Удэ дотла сгорел жилой дом

В пригороде Улан-Удэ дотла сгорел жилой дом
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Была угроза перехода огня на соседние дома

Ранним утром 6 декабря в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района произошёл крупный пожар на территории частного домовладения, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарных горел дом, пристроенный к нему гараж и баня. Существовала угроза распространения огня на соседние дома. К ликвидации возгорания были привлечены представители трёх пожарных частей из Нижнего Саянтуя, а также из Улан-Удэ.

Спасти дом и надворные постройки не удалось. Пожарные объясняют, что возгорание обнаружили слишком поздно.

Пожарным удалось предотвратить переход огня на два соседних жилых дома.


Причиной произошедшего, вероятно, послужил перекал трубы дымохода в бане.

Оставшаяся без крыши над головой семья пока размещена у родственников.



пожар
 
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