В пригороде Улан-Удэ дотла сгорел жилой дом

Пожарным удалось предотвратить переход огня на два соседних жилых дома.





Ранним утром 6 декабря в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района произошёл крупный пожар на территории частного домовладения, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.На момент прибытия пожарных горел дом, пристроенный к нему гараж и баня. Существовала угроза распространения огня на соседние дома. К ликвидации возгорания были привлечены представители трёх пожарных частей из Нижнего Саянтуя, а также из Улан-Удэ.Спасти дом и надворные постройки не удалось. Пожарные объясняют, что возгорание обнаружили слишком поздно.Причиной произошедшего, вероятно, послужил перекал трубы дымохода в бане.Оставшаяся без крыши над головой семья пока размещена у родственников.