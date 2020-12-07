В Иркутской области полицейские устроили погоню за пьяным лихачом

Мужчина уже был лишён прав за пьяную езду



В городе Черемхово Иркутской области сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Nissan Primera». Полицейские предприняли попытку остановить машину, но водитель проигнорировал требования сотрудников и поехал дальше.



Для задержания нарушителя сотрудники полиции начали преследование, в ходе которого неоднократно требовали водителя иномарки остановиться. Однако лихач лишь увеличивал скорость. Нарушителя удалось задержать на улице Шевченко в Черемхово.



Водителем оказался 45-летний местный житель, ранее лишённый водительских прав. Мужчина привлекался к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался.



Дорожные полицейские составили в отношении лихача четыре административных материала.



- Среди них невыполнение законного требования сотрудников ГИБДД об остановке, отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, а также управление транспортным средством, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Кроме того, собран материал для привлечения нарушителя к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.





