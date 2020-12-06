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Улан-удэнец стащил из магазина два телефона

Улан-удэнец стащил из магазина два телефона
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина нигде не работает

В одном из магазинов в торговом центре Улан-Удэ неизвестный украл с витрины два сотовых телефона. Ущерб составил десять тысяч рублей. В полицию о краже сообщила продавец торговой точки.

Позже был задержан 33-летний неработающий горожанин, у которого обнаружена и изъята часть украденного.

Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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