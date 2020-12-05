Потерявший собаку ангарчанин стал жертвой экстрасенса

Ангарчанин пытался разыскать пропавшую собаку с помощью «магических способностей» женщины



В полицию обратился 33-летний ангарчанин. Мужчина рассказал, что у него пропала собака породы хаски. По рекомендации знакомых он отправился за помощью в Усолье, к женщине-экстрасенсу. Она сказала, что за пять тысяч рублей сообщит, где сейчас находится животное.



Житель Ангарска отдал деньги усольчанке и получил от неё конкретный адрес, куда надо ехать за собакой. Мужчина прибыл на указанное место, однако питомца там не нашёл.



Хозяин хаски, посчитав, что его обманули, пришёл в полицию. В свою очередь, 51-летняя женщина настаивает на том, что адрес «увидела» верно, вот только, пока мужчина был в пути, пёс якобы убежал.



Полиция проводит проверку, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





