 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 декабря

04 декабря

Популярное

Потерявший собаку ангарчанин стал жертвой экстрасенса

Потерявший собаку ангарчанин стал жертвой экстрасенса
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ангарчанин пытался разыскать пропавшую собаку с помощью «магических способностей» женщины

В полицию обратился 33-летний ангарчанин. Мужчина рассказал, что у него пропала собака породы хаски. По рекомендации знакомых он отправился за помощью в Усолье, к женщине-экстрасенсу. Она сказала, что за пять тысяч рублей сообщит, где сейчас находится животное.

Житель Ангарска отдал деньги усольчанке и получил от неё конкретный адрес, куда надо ехать за собакой. Мужчина прибыл на указанное место, однако питомца там не нашёл.

Хозяин хаски, посчитав, что его обманули, пришёл в полицию. В свою очередь, 51-летняя женщина настаивает на том, что адрес «увидела» верно, вот только, пока мужчина был в пути, пёс якобы убежал.

Полиция проводит проверку, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец незаконно рубил берёзы
Улан-удэнец незаконно рубил берёзы
Происшествия, 05.12.2020
«Чёрного лесоруба» поймали в пригородном районе
У 22-летнего жителя Бурятии изъяли мешок марихуаны
У 22-летнего жителя Бурятии изъяли мешок марихуаны
Происшествия, 05.12.2020
Задержанный был в состоянии наркотического опьянения
В Иркутской области завлабораторией подозревается в служебном подлоге
В Иркутской области завлабораторией подозревается в служебном подлоге
Происшествия, 04.12.2020
Следователи полагают, что были внесены фиктивные данные в документы
Житель Бурятии спрятал наркотики в термосе с вареньем
Житель Бурятии спрятал наркотики в термосе с вареньем
Происшествия, 04.12.2020
Мужчину поймали с наркотиками в аэропорту
Улан-удэнка сдала в аренду несуществующую квартиру
Улан-удэнка сдала в аренду несуществующую квартиру
Происшествия, 04.12.2020
Звонившей она представилась риэлтором
В Чите возбудили дело из-за найденного в мусорке мёртвого младенца
Происшествия, 04.12.2020
Следователи запросили данные в медучреждениях о стоявших на учётах беременных женщинах
В Улан-Удэ подросток уснул в угнанной им машине
В Улан-Удэ подросток уснул в угнанной им машине
Происшествия, 04.12.2020
Юный угонщик так устал, что уснул прямо на месте
Улан-удэнец украл бочку и попросил не заявлять в полицию
Улан-удэнец украл бочку и попросил не заявлять в полицию
Происшествия, 04.12.2020
Женщина не писала заявление в полицию, поскольку ждала возмещения ущерба
Улан-удэнец украл телефон у продавца
Улан-удэнец украл телефон у продавца
Происшествия, 04.12.2020
Продавец оставила смартфон на прилавке и отвлеклась на покупателей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^