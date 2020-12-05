Пожар произошёл ранним утром
Сегодня ранним утром в Иркутске горел торговый центр стройматериалов, расположенный на улице Рабочая. Сигнал о пожаре поступил в 5.33 часов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Сработала система автоматического пожаротушения. По повышенному номеру к месту пожара были направлены семь единиц пожарной техники и 24 пожарных. На момент их прибытия из-под кровли здания шёл чёрный дым, внутри горели три павильона, наблюдалось сильное задымление.
В 07.11 часов открытый огонь был потушен на площади 50 квадратных метров.
Пострадавших нет.
Пожар произошёл ранним утром
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