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Житель Бурятии нашёл карточку и не удержался от соблазна

Житель Бурятии нашёл карточку и не удержался от соблазна
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Денег на счету оказалось не так много

В отдел МВД России по Селенгинскому району обратился житель Гусиноозёрска с заявлением о краже денег с банковского счёта. Мужчина рассказал полицейским, что потерял телефон и не заблокировал подключенную к нему услугу он-лайн банкинга. Позднее он узнал, что неизвестный перевел с его банковского счёта 4500 рублей.

Сотрудники полиции нашли вора. Задержан 23-летний неработающий горожанин. Он пояснил, что найдя телефон, воспользовался подключенной банковской услугой и перевёл деньги на счет своей знакомой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии. 
кража
 
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