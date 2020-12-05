Житель Бурятии нашёл карточку и не удержался от соблазна

Денег на счету оказалось не так много



В отдел МВД России по Селенгинскому району обратился житель Гусиноозёрска с заявлением о краже денег с банковского счёта. Мужчина рассказал полицейским, что потерял телефон и не заблокировал подключенную к нему услугу он-лайн банкинга. Позднее он узнал, что неизвестный перевел с его банковского счёта 4500 рублей.



Сотрудники полиции нашли вора. Задержан 23-летний неработающий горожанин. Он пояснил, что найдя телефон, воспользовался подключенной банковской услугой и перевёл деньги на счет своей знакомой.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.

