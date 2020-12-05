В Улан-Удэ обокрали припаркованный у подъезда автомобиль

Полиция поймала вора



Утром 4 декабря в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась местная жительница. Она сообщила, что ночью из припаркованного у подъезда автомобиля неизвестный украл аккумулятор и домкрат. Ущерб составил девять тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Сотрудники полиции раскрыли кражу. Задержан 22-летний ранее судимый горожанин, у которого обнаружено украденное имущество.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Полиция Бурятии призвала жителей Бурятии ставить автомобили в гаражи или на стоянках.

