Следователи полагают, что были внесены фиктивные данные в документы
В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей лабораторией ОГБУ «Черемховская станция по борьбе с болезнями животных». Она подозревается в служебном подлоге.
По версии следствия, с апреля 2019 года по февраль 2020 года заведующая лабораторией умышленно внесла заведомо не соответствующие действительности данные в ветеринарные свидетельства.
- Документы содержали информацию о проведении исследования 1200 шкур крупнорогатого скота, по результатам которого заболевания сибирской язвы не обнаружено. Однако фактически никаких исследований не проводилось, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Следователи и полицейские проводят необходимые следственные действия и оперативные мероприятия.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области завлабораторией подозревается в служебном подлоге
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