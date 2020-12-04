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В Иркутской области завлабораторией подозревается в служебном подлоге

В Иркутской области завлабораторией подозревается в служебном подлоге
Происшествия, 
Следователи полагают, что были внесены фиктивные данные в документы

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей лабораторией ОГБУ «Черемховская станция по борьбе с болезнями животных». Она подозревается в служебном подлоге.

По версии следствия, с апреля 2019 года по февраль 2020 года заведующая лабораторией умышленно внесла заведомо не соответствующие действительности данные в ветеринарные свидетельства.

- Документы содержали информацию о проведении исследования 1200 шкур крупнорогатого скота, по результатам которого заболевания сибирской язвы не обнаружено. Однако фактически никаких исследований не проводилось, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следователи и полицейские проводят необходимые следственные действия и оперативные мероприятия.

Расследование уголовного дела продолжается.
служебный подлог
 
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