В Иркутской области завлабораторией подозревается в служебном подлоге

Следователи полагают, что были внесены фиктивные данные в документы



В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей лабораторией ОГБУ «Черемховская станция по борьбе с болезнями животных». Она подозревается в служебном подлоге.



По версии следствия, с апреля 2019 года по февраль 2020 года заведующая лабораторией умышленно внесла заведомо не соответствующие действительности данные в ветеринарные свидетельства.



- Документы содержали информацию о проведении исследования 1200 шкур крупнорогатого скота, по результатам которого заболевания сибирской язвы не обнаружено. Однако фактически никаких исследований не проводилось, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Следователи и полицейские проводят необходимые следственные действия и оперативные мероприятия.



Расследование уголовного дела продолжается.

