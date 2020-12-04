В Забайкалье изъяли ружьё в природном парке

Происшествия, Фото: минприроды Забайкальского края

Ружьё оказалось заряжено



Сотрудники отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ) минприроды Забайкальского края провели рейды в природном парке «Ивано-Арахлейский». Во время рейда инспекторы изъяли незаконное оружие марки «Вепрь», магазин с пятью патронами и чехол к оружию, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края



- Выявили нарушителя с заряженным охотничьим ружьём. Составили административный протокол, - рассказал главный государственный инспектор Забайкальского края в области охраны окружающей среды Владимир Федаев.



За нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ предусмотрен административный штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей с конфискацией орудий.



На территории природного парка запрещается нахождение с расчехленным или заряжённым, или имеющим патроны в магазине огнестрельным, пневматическим оружием, а также метательным оружием, капканами, сетями.





