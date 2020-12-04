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В Иркутской области на пожаре погибла трёхлетняя девочка

В Иркутской области на пожаре погибла трёхлетняя девочка
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Малышка задохнулась угарным газом

Сегодня около 12 часов дня загорелась двухкомнатная квартира пятиэтажного жилого дома в городе Черемхово Иркутской области. Очевидец в окне квартиры на первом этаже увидел клубы пара. Сначала не понял, что это, и не придал значения. Когда почувствовал запах дыма, тут же позвонил в пожарно-спасательную службу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия первых пожарных подразделений из окна квартиры шёл дым. По словам соседей, внутри мог находиться маленький ребенок. Вскрыв запертую дверь, пожарные проникли внутрь квартиры. В кухне на полу было обнаружено тело трёхлетней девочки.

- Возгорание было обнаружено поздно, и ребёнок успел получить отравление угарным газом. На месте пожара работает оперативная группа в составе дознавателей МЧС России и представителей следственного комитета. По предварительным данным установлено, что возгорание началось с дивана. Также при входе на кухню находился стул, на котором лежала зажигалка. Основной версией возникновения пожара является детская шалость, - рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части №12 города Черемхово Александр Мартынов.

В результате пожара были повреждены мебель, оргтехника и личные вещи в комнате. Квартира закопчена.


смерть пожар
 
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