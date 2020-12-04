Звонившей она представилась риэлтором
12 ноября 21-летняя улан-удэнка в мессенджере нашла объявление о сдаче квартиры. Ответившая на звонок женщина представилась риэлтором и предложила девушке несколько квартир для снятия. Когда был выбран подходящий вариант, риэлтор попросила залог в сумме три тысячи рублей, якобы для передачи хозяйке и снятия объявления о сдаче квартиры, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Девушка перевела запрашиваемую сумму. Вскоре ей пришло сообщение от риэлтора, что она связалась с хозяйкой. Для того, чтобы девушка могла переехать и жить с комфортом, ей нужно перевести ещё 7,5 тысяч на ремонт сантехники – в счёт оплаты за квартиру.
Девушка перевела по указанному номеру необходимую сумму. Однако затем несколько дней звонила по указанным номерам, писала сообщения, но ей так никто и не отвечал. Поняв, что её обманули, девушка обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 34-летнюю улан-удэнку. Женщина призналась, что она обманула потерпевшую: на самом деле квартиру никто не сдавал.
Задержанная ранее судима за кражу денег.
Возбуждено уголовное дело. Задержанная проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.
Улан-удэнка сдала в аренду несуществующую квартиру
Происшествия, Фото:
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