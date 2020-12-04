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В Улан-Удэ подросток уснул в угнанной им машине

В Улан-Удэ подросток уснул в угнанной им машине
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Юный угонщик так устал, что уснул прямо на месте

Утром 24 ноября в полицию Железнодорожного района обратился 21-летний улан-удэнец, у которого угнали автомобиль. Ущерб составил 270 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Молодой человек рассказал, что накануне поздним вечером припарковал машину возле гостиницы на улице Гагарина. Проснувшись утром, он не обнаружил автомобиль на месте и позвонил в полицию. Однако, обойдя здание гостиницы, увидел свою машину за углом.

Выяснилось, что 17-летний молодой человек возвращался домой пьяным и проходя мимо стоящего на парковке автомобиля, заметил открытую пассажирскую дверь. Подросток сел в салон, но ключей в замке зажигания не оказалось. Он решил, что сможет самостоятельно откатить автомобиль до дороги и попробовать завести без ключей.

Укатив машину за угол, молодой человек устал и сел в салон. Допив прихваченное с собой пиво, он уснул. Наутро, смутно припоминая события ночи, ушёл домой.

Полицейские установили подозреваемого при помощи изъятой видеозаписи с камер наблюдения на парковке гостиницы.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража».
угон
 
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