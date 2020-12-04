Женщина не писала заявление в полицию, поскольку ждала возмещения ущерба
3 декабря в Улан-Удэ в полицию обратилась женщина с заявлением о краже металлической бочки из ограды её дома. Ущерб составил 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Выяснилось, что бочку украл 40-летний сосед женщины ещё в марте. Во время преступления вор был замечен соседкой. Она позвонила хозяйке дома и рассказала ей о краже.
В это время женщины не было в городе и приехав домой, она пошла к соседу. Мужчина признался, что уже продал ёмкость, и попросил не писать заявление в полицию, пообещав возместить ущерб через три месяца. Женщина поверила, но в срок сосед так и не рассчитался с ней и в очередной раз попросил отсрочки. Во время очередного разговора между соседями произошёл скандал и тогда женщина написала заявление в полицию о краже.
Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности, временно не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец украл бочку и попросил не заявлять в полицию
Происшествия, Фото:
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