Вор гулял по Улан-Удэ с украденной сумкой

Его поймали сотрудники ППС



1 декабря из магазина сувениров и кожаных изделий в Советском районе Улан-Удэ пропала дорожная сумка стоимостью более семи тысяч рублей. Хозяйка магазина обратилась в полицию, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



При просмотре записей с видеокамеры полицейские установил, что зашедший в торговую точку мужчина сразу попросил продавца показать сумку. Долго рассматривал её и, когда продавец отвлеклась на другого покупателя, украл сумку и скрылся.



На мужчину и сумку всем патрулям были разосланы ориентировки. На следующий день сотрудники ППС в Советском районе задержали 35-летнего улан-удэнца. Примечательно, что у мужчины при себе была украденная сумка.



Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчина уже привлекается к уголовной ответственности за имущественное преступление и находился в розыске за судом.





