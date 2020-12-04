Его поймали сотрудники ППС
1 декабря из магазина сувениров и кожаных изделий в Советском районе Улан-Удэ пропала дорожная сумка стоимостью более семи тысяч рублей. Хозяйка магазина обратилась в полицию, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
При просмотре записей с видеокамеры полицейские установил, что зашедший в торговую точку мужчина сразу попросил продавца показать сумку. Долго рассматривал её и, когда продавец отвлеклась на другого покупателя, украл сумку и скрылся.
На мужчину и сумку всем патрулям были разосланы ориентировки. На следующий день сотрудники ППС в Советском районе задержали 35-летнего улан-удэнца. Примечательно, что у мужчины при себе была украденная сумка.
Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчина уже привлекается к уголовной ответственности за имущественное преступление и находился в розыске за судом.
Вор гулял по Улан-Удэ с украденной сумкой
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