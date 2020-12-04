Он устроился на работу, но Центр занятости не уведомил
В Северо-Байкальском районе Бурятии в мае безработный 35-летний местный житель встал на учёт в Центр занятости населения. Мужчине назначили пособие по безработице. В июне он официально трудоустроился, но не уведомил Центр занятости населения и продолжал получать начисления.
Мужчина проживет один, детей на иждивении у него нет.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 Уголовного кодекса «Мошенничество». Дознание продолжается, - сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии обманул Центр занятости
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Его поймали сотрудники ППС
Он устроился на работу, но Центр занятости не уведомил
Тревогу забили местные жители, заметившие загрязнение реки
Рубщиков леса поймали в пяти километрах от села
В полицию он пошёл только из-за важной информации в смартфоне
Авария произошла ночью
Накануне в Бурятии произошло два наезда на пешеходов
По данным компании «Россети Сибирь», только из-за несанкционированной рубки леса за последние 10 месяцев произошло 46 нарушений электроснабжения потребителей
Водоснабжение прекратилось из-за отключения света
Уголовное дело о медоборудовании онкодиспансера уйдёт в суд
Сейсмособытие случилось вчера вечером
Женщину нужно было срочно эвакуировать из труднодоступной местности
Женщина была лежачей больной
Авария случилась в центре города
Браконьеры установили сети подо льдом