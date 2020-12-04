Житель Бурятии обманул Центр занятости

Он устроился на работу, но Центр занятости не уведомил



В Северо-Байкальском районе Бурятии в мае безработный 35-летний местный житель встал на учёт в Центр занятости населения. Мужчине назначили пособие по безработице. В июне он официально трудоустроился, но не уведомил Центр занятости населения и продолжал получать начисления.



Мужчина проживет один, детей на иждивении у него нет.



- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 Уголовного кодекса «Мошенничество». Дознание продолжается, - сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.





