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Житель Бурятии обманул Центр занятости

Житель Бурятии обманул Центр занятости
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он устроился на работу, но Центр занятости не уведомил

В Северо-Байкальском районе Бурятии в мае безработный 35-летний местный житель встал на учёт в Центр занятости населения. Мужчине назначили пособие по безработице. В июне он официально трудоустроился, но не уведомил Центр занятости населения и продолжал получать начисления.

Мужчина проживет один, детей на иждивении у него нет.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 Уголовного кодекса «Мошенничество». Дознание продолжается, - сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.


мошенничество
 
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