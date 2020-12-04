В Бурятии ОМОНовцы поймали «чёрных» лесорубов

Задержанным по 24 и 23 года. Они незаконно вырубили четыре кубометра сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, устанавливается. С места преступления изъяты автомобиль с прицепом, бензопила и древесина.





Во время профилактического рейда в Заиграевском районе Бурятии сотрудники ОМОН Росгвардии и сотрудники уголовного розыска МВД пресекли незаконную рубку леса.В лесу в пяти километрах от села Новоильинск бойцы спецподразделения и полиции задержали двоих мужчин во время незаконной заготовки древесины.Органы следствия возбудили уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.