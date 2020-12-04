В полицию он пошёл только из-за важной информации в смартфоне
1 декабря в Кижингинском районе в полицию обратился 41-летний местный житель. Он рассказал, что вечером 9 ноября на улице познакомился с девушкой и пригласил её в гости. После совместного распития спиртного мужчина уснул, а наутро обнаружил пропажу сотового телефона стоимостью шесть тысяч рублей. Новой знакомой в квартире не было, и как найти её, он не знал, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Сельчанин не планировал писать заявление, однако вспомнив, что в смартфоне осталась важная для него информация, обратился к полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнюю женщину. Телефон она продала прохожему за 200 рублей. На вырученные деньги купила алкоголь и продолжила распивать спиртное.
Подозреваемая в январе освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за кражу.
Сотовый телефон изъят полицейскими у покупателя и возвращён владельцу, однако нужная информация на нём не сохранилась.
Возбуждено уголовное дело.
Житель Бурятии пригласил женщину с улицы и лишился телефона
Происшествия, Фото:
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