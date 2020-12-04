Житель Бурятии пригласил женщину с улицы и лишился телефона

В полицию он пошёл только из-за важной информации в смартфоне



1 декабря в Кижингинском районе в полицию обратился 41-летний местный житель. Он рассказал, что вечером 9 ноября на улице познакомился с девушкой и пригласил её в гости. После совместного распития спиртного мужчина уснул, а наутро обнаружил пропажу сотового телефона стоимостью шесть тысяч рублей. Новой знакомой в квартире не было, и как найти её, он не знал, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Сельчанин не планировал писать заявление, однако вспомнив, что в смартфоне осталась важная для него информация, обратился к полицию.



Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнюю женщину. Телефон она продала прохожему за 200 рублей. На вырученные деньги купила алкоголь и продолжила распивать спиртное.



Подозреваемая в январе освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за кражу.



Сотовый телефон изъят полицейскими у покупателя и возвращён владельцу, однако нужная информация на нём не сохранилась.



Возбуждено уголовное дело.





