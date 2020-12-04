46 раз сибиряки оставались без света по вине лесорубов

По данным компании «Россети Сибирь», только из-за несанкционированной рубки леса за последние 10 месяцев произошло 46 нарушений электроснабжения потребителей



Вот самый свежий пример. Ночью 14 ноября в Бурятии отключилась линия электропередачи (ЛЭП) 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин. За сутки энергетики, буквально продираясь сквозь непроходимые дебри сибирской тайги, пешком обошли почти 80 километров линии в поисках места повреждения. А причиной оказалось дерево, упавшее на провода из внеохранной зоны ЛЭП. Выяснилось, что это работа «чёрных» лесорубов. На линии – сбой, два района – Баргузинский и Курумканский – погрузились во тьму.



Энергетикам пришлось снимать с проводов поваленное дерево, а чтобы скорее ликвидировать нарушение, подняли ещё и дополнительные бригады со спецтехникой. В восстановительных работах участвовали 29 человек и 10 единиц техники. Всё это время социально значимые объекты и часть жилых домов обоих «погасших» районов находились на резервном электроснабжении – их питали с помощью дизельгенераторных установок.



Идентичный случай произошел летом в Омской области. В июле житель Тюкалинского района пилил лес, падающее дерево макушкой зацепило ЛЭП 110 кВ. В результате отключились две узловые подстанции, а жители Крутинского и Тюкалинского районов остались без света. К счастью, тут причину долго искать не пришлось – энергетики восстановили электроснабжение в течение часа. Да и сам лесоруб явился с повинной, что бывает чрезвычайно редко. Он с сыновьями занимался вырубкой леса и не рассчитал траекторию падения лиственницы. Нарушителю теперь предстоит возместить ущерб свыше 20 тысяч рублей.



Омская область вообще в этом году «богата» такими историями: за полгода три инцидента с лесорубами. Примерно так же в июле недалеко от поселка Усть-Заостровка Омского района спиленное дерево задело линию электропередачи 35 кВ. А в августе у деревни Чаунино Большеуковского района местные жители рубили деревья: деляну-то с лесничеством согласовали, а вот работы с энергетиками – нет. Хоть вырубка и проводилась за пределами двадцатиметровой охранной зоны ЛЭП, высокое дерево, падая, макушкой всё-таки задело ЛЭП 110 кВ. Отключились две подстанции – Радищево и Большие Уки. В крупных сёлах Большие Уки, Верхние Уки, Белогривка и ещё в нескольких небольших деревнях жители остались без света. И снова энергетики бросили силы на восстановление жизненно важной линии. Свет в дома сельчан вернули в течение часа. Личность нарушителя уже установлена.



Напоминаем, нельзя заготавливать древесину на участках, расположенных в охранных зонах ЛЭП либо примыкающих к ним. Также недопустимо, например, использовать опоры в качестве «якорей» при вытягивании застрявшего транспорта. Всё это грозит нарушением электроснабжения, жизни и здоровью людей.



В «Россети Сибирь» действует бесплатная «горячая линия» единого контакт-центра компании: 8-800-1000-380. По этому номеру телефона можно проконсультироваться и по поводу получения разрешения на работу в охранной зоне ЛЭП.

