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В Иркутской области более 200 частных остались без воды

В Иркутской области более 200 частных остались без воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Водоснабжение прекратилось из-за отключения света

3 ноября в 22:22 произошло аварийное отключение электроснабжения в посёлке Солзан Слюдянского района Иркутской области. Под отключение попало 46 частных жилых домов и два социально-значимых объекта.

В результате отключения электроснабжения приостановлена работа водонапорной башни. Без холодного водоснабжения остались 236 частных жилых домов.

Проводятся восстановительные работы. В них задействованы 11 человек и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.


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