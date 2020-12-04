В Иркутской области более 200 частных остались без воды

Водоснабжение прекратилось из-за отключения света



3 ноября в 22:22 произошло аварийное отключение электроснабжения в посёлке Солзан Слюдянского района Иркутской области. Под отключение попало 46 частных жилых домов и два социально-значимых объекта.



В результате отключения электроснабжения приостановлена работа водонапорной башни. Без холодного водоснабжения остались 236 частных жилых домов.



Проводятся восстановительные работы. В них задействованы 11 человек и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.





