Водоснабжение прекратилось из-за отключения света
3 ноября в 22:22 произошло аварийное отключение электроснабжения в посёлке Солзан Слюдянского района Иркутской области. Под отключение попало 46 частных жилых домов и два социально-значимых объекта.
В результате отключения электроснабжения приостановлена работа водонапорной башни. Без холодного водоснабжения остались 236 частных жилых домов.
Проводятся восстановительные работы. В них задействованы 11 человек и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области более 200 частных остались без воды
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 04.12.2020
Сейсмособытие случилось вчера вечером
Женщину нужно было срочно эвакуировать из труднодоступной местности
Женщина была лежачей больной
Авария случилась в центре города
Браконьеры установили сети подо льдом
Рабочие наткнулись на спрятанные останки в карьере
70-летняя жительница помогла вычислить мошенницу
Мужчина с рогаткой не успел выстрелить
Вор взял телевизор и продукты питания
Инцидент произошёл из-за короткого замыкания
Мужчина, решив купить автомобиль, потерял время и деньги
Оба учатся в одном заведении, но не знакомы
Пожар начался вечером
Украденное вор сдал в пункт приёма металла
Нелегальный рубщик леса предстал перед судом