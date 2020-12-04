Экс-начальник УКС правительства Бурятии предстанет перед судом

Уголовное дело о медоборудовании онкодиспансера уйдёт в суд



Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии завершил расследование уголовного дела бывшего начальника управления капитального строительства (УКС) правительства республики Виктора Гуслякова. Он обвиняется в служебном подлоге.



По данным следствия, 13 декабря 2019 между управлением капитального строительства и коммерческой организацией был заключен государственный контракт на поставку и монтаж медицинского оборудования для республиканского онкологического диспансера. Цена контракта составила 96,7 млн рублей.



- Уже 24 декабря, спустя 11 дней, обвиняемый чиновник, достоверно зная, что условия сделки не выполнены, от лица возглавляемого учреждения подписал и заверил печатью официальный документ - товарную накладную. В ней содержались заведомо ложные сведения о поставке, установке и вводе в эксплуатацию медицинского оборудования. Хотя, в действительности, оборудование на объект в предусмотренные контрактом сроки не поставлено, и его монтаж не произведён. На основании изготовленного подложного документа, подписанного чиновником, расчёты с поставщиком произведены в полном объёме. Фактически же поставка медицинского оборудования была осуществлена спустя несколько месяцев, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Оно в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

