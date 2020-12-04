Сейсмособытие случилось вчера вечером
Накануне, 3 декабря, 20:37 в 59,3 км к юго-востоку от посёлка Кичера Северо-Байкальского района Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,9.
По сообщению ЕДДС Северо-Байкальского района толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По предварительной информации разрушений нет. Информация уточняется, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 декабря в Муйском районе произошло землетрясение магнитудой 3,7.
Север Бурятии вновь «тряхнуло»
Происшествия, Фото:
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