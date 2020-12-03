В Бурятии сотрудницу нацпарка эвакуировали вертолётом

У 60-летней сотрудницы Забайкальского национального парка, находящейся с мужем на Южном кордоне (между мысом Самаринский и посёлком Давша Северо-Байкальского района Бурятии) резко ухудшилось состояние. У неё было подозрение на инсульт. Требовалась срочная эвакуация.





В удовлетворительном состоянии женщина была передана врачам.

















Вечером 2 ноября в Бурятии спасатели эвакуировали из труднодоступной местности женщину с подозрением на инсульт, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.Сегодня, 3 ноября, из Иркутска за пострадавшей вылетел вертолёт Ми-8. В посёлке Усть-Баргузин борт забрал четырёх спасателей Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения.- Погода и месторасположение кордона, где находилась пострадавшая, позволили экипажу подлететь прямо к домам. Вертолёт подсел в 100 метрах от них. Мы забрали женщину и транспортировали её вначале в аэропорт, а затем в приёмный покой скорой помощи посёлка Усть-Баргузин, — сообщил спасатель 1 класса Алексей Дученко.