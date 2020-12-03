Женщина была лежачей больной
В Шелехове завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, который убил тяжелобольную супругу, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
С 2018 года женщина после тяжёлой болезни стала инвалидом и лежачей больной. Ухаживал за ней супруг.
По версии следствия, в декабре 2019 года мужчина, желая облегчить состояние больной жены, задушил её.
В кратчайший срок сотрудники полиции задержали мужчину. На допросе он пояснил, что устал ухаживать за супругой.
30 ноября уголовное дело было направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.
Житель Иркутской области убил тяжелобольную жену «из жалости»
Происшествия, Фото:
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