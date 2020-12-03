В Улан-Удэ маршрутка попала в ДТП

Авария случилась в центре города
Накануне, 2 декабря, около трёх часов дня на улице Советская в Улан-Удэ, недалеко от автовокзала, произошло ДТП с участием маршрутки.
По предварительным данным, маршрутный автобус № 95 перед пешеходным переходом столкнулся автомобилем «Тойота Фанкарго». Оба автомобиля получили небольшие механические повреждения.
Ещё одно ДТП случилось в утренний час пик на перекрёстке улицы Калашникова и проспекта Строителей. Перед светофором столкнулись две «Тойоты». В ДТП также никто не пострадал.
Авария случилась в центре города
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