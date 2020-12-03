 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 декабря

02 декабря

Популярное

В Бурятии приезжие выловили омуля почти на 900 тысяч

В Бурятии приезжие выловили омуля почти на 900 тысяч
Происшествия, 
Браконьеры установили сети подо льдом

Заместитель Бурятского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей города Байкальск Иркутской области. Они обвиняются в браконьерстве.

Жители соседнего региона в марте приехали на озеро Байкал в Кабанском районе Бурятии. С помощью специального устройства и навигационного оборудования они установили под лёд рыболовные сети. Браконьеры выловили 241 омуля.

Государству причинён особо крупный ущерб в размере более 877 тысяч рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

С 1 октября 2017 года введён запрет на вылов байкальского омуля. Размер причинённого ущерба водным биологическим ресурсам при вылове одного хвоста байкальского омуля (независимо от его массы) в период нереста составляет 7 280 рублей.
омуль браконьерство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ маршрутка попала в ДТП
В Улан-Удэ маршрутка попала в ДТП
Происшествия, 03.12.2020
Авария случилась в центре города
В Бурятии приезжие выловили омуля почти на 900 тысяч
В Бурятии приезжие выловили омуля почти на 900 тысяч
Происшествия, 03.12.2020
Браконьеры установили сети подо льдом
В Бурятии спустя семь лет нашли останки криминального авторитета
В Бурятии спустя семь лет нашли останки криминального авторитета
Происшествия, 03.12.2020
Рабочие наткнулись на спрятанные останки в карьере
В Забайкалье менеджер страховой компании похищала деньги клиентов
В Забайкалье менеджер страховой компании похищала деньги клиентов
Происшествия, 03.12.2020
70-летняя жительница помогла вычислить мошенницу
В Бурятии едва не сгорел двухквартирный дом
В Бурятии едва не сгорел двухквартирный дом
Происшествия, 03.12.2020
Инцидент произошёл из-за короткого замыкания
Житель Иркутской области, поверив мошенникам, уехал за 200 км
Житель Иркутской области, поверив мошенникам, уехал за 200 км
Происшествия, 03.12.2020
Мужчина, решив купить автомобиль, потерял время и деньги
В Улан-Удэ задержали двух студентов с наркотиками
В Улан-Удэ задержали двух студентов с наркотиками
Происшествия, 03.12.2020
Оба учатся в одном заведении, но не знакомы
В Бурятии горел бывший роддом
В Бурятии горел бывший роддом
Происшествия, 03.12.2020
Пожар начался вечером
В Улан-Удэ охранник украл металл с базы
В Улан-Удэ охранник украл металл с базы
Происшествия, 03.12.2020
Украденное вор сдал в пункт приёма металла
В Бурятии «чёрный» лесоруб обманул друзей
В Бурятии «чёрный» лесоруб обманул друзей
Происшествия, 03.12.2020
Нелегальный рубщик леса предстал перед судом
В Улан-Удэ поймали школьника-рецидивиста
В Улан-Удэ поймали школьника-рецидивиста
Происшествия, 03.12.2020
Привлекаясь к одному уголовному делу, подросток пошёл на другое преступление  
Улан-удэнец украл меховую шапку
Улан-удэнец украл меховую шапку
Происшествия, 03.12.2020
После застолья он взял понравившуюся ему шапку
В Братске закрыли подпольное игорное заведение
Происшествия, 03.12.2020
Местный житель арендовал помещение и купил игровые автоматы  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^