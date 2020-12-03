В Бурятии приезжие выловили омуля почти на 900 тысяч

Браконьеры установили сети подо льдом
Заместитель Бурятского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей города Байкальск Иркутской области. Они обвиняются в браконьерстве.
Жители соседнего региона в марте приехали на озеро Байкал в Кабанском районе Бурятии. С помощью специального устройства и навигационного оборудования они установили под лёд рыболовные сети. Браконьеры выловили 241 омуля.
Государству причинён особо крупный ущерб в размере более 877 тысяч рублей.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
С 1 октября 2017 года введён запрет на вылов байкальского омуля. Размер причинённого ущерба водным биологическим ресурсам при вылове одного хвоста байкальского омуля (независимо от его массы) в период нереста составляет 7 280 рублей.
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