70-летняя жительница помогла вычислить мошенницу
В ОМВД России по Борзинскому району в Забайкальском крае обратилась 70-летняя местная жительница. Она несколько лет оплачивала в филиал страховой компании деньги за страхование жизни. За всё время она внесла 12 тысяч рублей. Придя в банк совершать очередную оплату, выяснилось, что договор ритуального страхования представители банка расторгли ещё пять лет назад в связи с непоступлением на счёт денег. Потерпевшая пояснила стражам порядка, что лично передавала менеджеру офисных продаж наличные деньги.
Сотрудники полиции установили подозреваемую и доставили 35-летнюю жительницу посёлка Шерловая Гора в отдел. Выяснилось, что менеджер компании намеренно скрыла от клиента информацию о прекращении действия договора ритуального страхования и продолжала брать денежные взносы, предоставляя поддельные квитанции об оплате, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Аналогичное заявление в правоохранительные органы поступило еще от двух жителей Борзи, которые также отдавали деньги менеджеру на страхование жизни. Общая сумма ущерба составила около 36 тысяч рублей.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 «Мошенничество». Учитывая, что злоумышленница ранее уже была судима за мошенничество, в отношении ее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают иные лица, которые могли пострадать от действий подозреваемой.
В Забайкалье менеджер страховой компании похищала деньги клиентов
Происшествия, Фото:
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