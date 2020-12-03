Мужчина с рогаткой не успел выстрелить
В посёлке Плишкино Иркутской области сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №4 предотвратили попытку доставки героина.
На участке внешней запретной зоны оперативники увидели мужчину, намеревающегося перебросить что-то в колонию. Служебная собака подала сигнал о наличии наркотиков в кармане куртки мужчины.
При обыске в кармане был обнаружен свёрток, обмотанный синей клейкой лентой, а также рогатка.
Мужчина был передан сотрудникам полиции. Экспертиза установила, что внутри полиэтиленовой обёртки находились два бумажных свертка с героином общей массой 0,1745 грамм.
- Задержанному грозит уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
В Иркутской области героин в колонию пытались запустить рогаткой
Происшествия, Фото:
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