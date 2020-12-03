В Иркутской области героин в колонию пытались запустить рогаткой

Происшествия, Фото: ГУФСИН по Иркутской области

Мужчина с рогаткой не успел выстрелить



В посёлке Плишкино Иркутской области сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №4 предотвратили попытку доставки героина.



На участке внешней запретной зоны оперативники увидели мужчину, намеревающегося перебросить что-то в колонию. Служебная собака подала сигнал о наличии наркотиков в кармане куртки мужчины.



При обыске в кармане был обнаружен свёрток, обмотанный синей клейкой лентой, а также рогатка.



Мужчина был передан сотрудникам полиции. Экспертиза установила, что внутри полиэтиленовой обёртки находились два бумажных свертка с героином общей массой 0,1745 грамм.



- Задержанному грозит уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.





