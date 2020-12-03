Вор взял телевизор и продукты питания
Днём 1 декабря в полицию Советского района Улан-Удэ поступило сообщение о квартирной краже от 31-летней местной жительницы. Женщина рассказала полицейским, что неизвестный, взломав замок на входной двери, проник в квартиру, украл телевизор с пультом и продукты. Ущерб женщина оценила в 14,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Сотрудники уголовного розыска нашли технику в местной точке скупки. По документам они установили личность сдавшего телевизор.
Выяснилось, что кражу совершил 43-летний знакомый женщины. Зная, что её нет дома, проник в жилище и украл имущество. Вместе своим приятелем мужчина сдал телевизор в скупку, предложив ему оформить документацию на себя.
Подозреваемый в тот же день задержан оперативниками. Мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Украденное изъято полицейскими и возвращено владелице.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи - лишение свободы на срок до шести лет.
Улан-удэнец попросил друга сдать украденный телевизор
Происшествия, Фото:
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