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Улан-удэнец попросил друга сдать украденный телевизор

Улан-удэнец попросил друга сдать украденный телевизор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор взял телевизор и продукты питания

Днём 1 декабря в полицию Советского района Улан-Удэ поступило сообщение о квартирной краже от 31-летней местной жительницы. Женщина рассказала полицейским, что неизвестный, взломав замок на входной двери, проник в квартиру, украл телевизор с пультом и продукты. Ущерб женщина оценила в 14,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска нашли технику в местной точке скупки. По документам они установили личность сдавшего телевизор.

Выяснилось, что кражу совершил 43-летний знакомый женщины. Зная, что её нет дома, проник в жилище и украл имущество. Вместе своим приятелем мужчина сдал телевизор в скупку, предложив ему оформить документацию на себя.

Подозреваемый в тот же день задержан оперативниками. Мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Украденное изъято полицейскими и возвращено владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи - лишение свободы на срок до шести лет.


кража
 
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