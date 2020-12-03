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В Бурятии едва не сгорел двухквартирный дом

В Бурятии едва не сгорел двухквартирный дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл из-за короткого замыкания

Ранним утром 3 декабря в селе Кабанск в Бурятии произошёл пожар в квартире двухквартирного жилого дома. На момент прибытия пожарных было задымление в квартире. Жильцы эвакуировались самостоятельно.

15 минут работало звено газодымозащитной службы пожарной части №25 села Кабанск.

В результате пожара в квартире повреждён потолок и перегородка в ванной комнате. Распространения огня по конструкциям и уничтожения здания пожарные не допустили.

Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар
 
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