 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 декабря

02 декабря

Популярное

Житель Иркутской области, поверив мошенникам, уехал за 200 км

Житель Иркутской области, поверив мошенникам, уехал за 200 км
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина, решив купить автомобиль, потерял время и деньги

В дежурную часть полиции обратился 32-летний житель Усольского района. Мужчина решил приобрести автомобиль и нашёл на популярном интернет-сайте объявление о продаже интересующей его машины. Фотографии и стоимость авто, гораздо ниже рыночной, впечатлили потенциального покупателя. Не удостоверившись в реальном существовании машины, мужчина перевел предоплатой 5 тысяч рублей и отправился более чем за 200 километров от своего дома.

Находясь в дороге, мужчина стал звонить «продавцу», чтобы удостовериться, что его ждут. Однако все номера телефонов, по которым он раньше связывался с «хозяином автомобиля» оказались недоступны, а объявление на сайте удалено.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщается пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция напоминает, что декабрь – месяц, когда особенно активизируются мошенники, которые предлагают приобрести товар по заниженным ценам или аферисты, выдающие себя за банковских служащих. Предновогодняя суета, когда граждане могут быть весьма невнимательными и рассеянными – на руку злоумышленникам.

Полиция снова призывает граждан не доверять незнакомым людям, не передавать ни под какими предлогами свои денежные средства. К покупкам во всемирной паутине надо подходить крайне осторожно и избирательно. Разговоры с телефонными собеседниками, представляющимися сотрудниками банков и пугающими списаниями денежных средств со счетов и карт, необходимо прекращать сразу же.


мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Иркутской области, поверив мошенникам, уехал за 200 км
Житель Иркутской области, поверив мошенникам, уехал за 200 км
Происшествия, 03.12.2020
Мужчина, решив купить автомобиль, потерял время и деньги
В Улан-Удэ задержали двух студентов с наркотиками
В Улан-Удэ задержали двух студентов с наркотиками
Происшествия, 03.12.2020
Оба учатся в одном заведении, но не знакомы
В Бурятии горел бывший роддом
В Бурятии горел бывший роддом
Происшествия, 03.12.2020
Пожар начался вечером
В Улан-Удэ охранник украл металл с базы
В Улан-Удэ охранник украл металл с базы
Происшествия, 03.12.2020
Украденное вор сдал в пункт приёма металла
В Бурятии «чёрный» лесоруб обманул друзей
В Бурятии «чёрный» лесоруб обманул друзей
Происшествия, 03.12.2020
Нелегальный рубщик леса предстал перед судом
В Улан-Удэ поймали школьника-рецидивиста
В Улан-Удэ поймали школьника-рецидивиста
Происшествия, 03.12.2020
Привлекаясь к одному уголовному делу, подросток пошёл на другое преступление  
Улан-удэнец украл меховую шапку
Улан-удэнец украл меховую шапку
Происшествия, 03.12.2020
После застолья он взял понравившуюся ему шапку
В Братске закрыли подпольное игорное заведение
Происшествия, 03.12.2020
Местный житель арендовал помещение и купил игровые автоматы  
Улан-удэнку обокрал арендатор её квартиры
Улан-удэнку обокрал арендатор её квартиры
Происшествия, 02.12.2020
Паспортных данных арендатора хозяйка квартиры не взяла
В Улан-Удэ обокрали мужчину, сбитого с ног
В Улан-Удэ обокрали мужчину, сбитого с ног
Происшествия, 02.12.2020
Мужчины едва не подрались в подъезде
Жительницу Иркутской области мошенники обманули от имени её друга
Жительницу Иркутской области мошенники обманули от имени её друга
Происшествия, 02.12.2020
Девушка сперва дала номер карты, а затем позвонила другу
Север Бурятии «тряхнуло»
Север Бурятии «тряхнуло»
Происшествия, 02.12.2020
Подземные толчки были слабыми

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^