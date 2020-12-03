Житель Иркутской области, поверив мошенникам, уехал за 200 км

Мужчина, решив купить автомобиль, потерял время и деньги



В дежурную часть полиции обратился 32-летний житель Усольского района. Мужчина решил приобрести автомобиль и нашёл на популярном интернет-сайте объявление о продаже интересующей его машины. Фотографии и стоимость авто, гораздо ниже рыночной, впечатлили потенциального покупателя. Не удостоверившись в реальном существовании машины, мужчина перевел предоплатой 5 тысяч рублей и отправился более чем за 200 километров от своего дома.



Находясь в дороге, мужчина стал звонить «продавцу», чтобы удостовериться, что его ждут. Однако все номера телефонов, по которым он раньше связывался с «хозяином автомобиля» оказались недоступны, а объявление на сайте удалено.



В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщается пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Полиция напоминает, что декабрь – месяц, когда особенно активизируются мошенники, которые предлагают приобрести товар по заниженным ценам или аферисты, выдающие себя за банковских служащих. Предновогодняя суета, когда граждане могут быть весьма невнимательными и рассеянными – на руку злоумышленникам.



Полиция снова призывает граждан не доверять незнакомым людям, не передавать ни под какими предлогами свои денежные средства. К покупкам во всемирной паутине надо подходить крайне осторожно и избирательно. Разговоры с телефонными собеседниками, представляющимися сотрудниками банков и пугающими списаниями денежных средств со счетов и карт, необходимо прекращать сразу же.





