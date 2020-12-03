В Бурятии горел бывший роддом

Пожар начался вечером



Вечером 2 декабря в селе Дырестуй Джидинского района Бурятии произошел пожар в двухэтажном здании. Раньше здесь был роддом, но сейчас здание никем не используется.



- На момент прибытия пожарных было загорание внутри здания. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространение огня по сгораемым конструкциям, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Огонь повредил потолочное перекрытие между этажами и стену внутри здания.



Причина пожара устанавливается.





