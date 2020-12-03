Пожар начался вечером
Вечером 2 декабря в селе Дырестуй Джидинского района Бурятии произошел пожар в двухэтажном здании. Раньше здесь был роддом, но сейчас здание никем не используется.
- На момент прибытия пожарных было загорание внутри здания. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространение огня по сгораемым конструкциям, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Огонь повредил потолочное перекрытие между этажами и стену внутри здания.
Причина пожара устанавливается.
В Бурятии горел бывший роддом
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина, решив купить автомобиль, потерял время и деньги
Оба учатся в одном заведении, но не знакомы
Пожар начался вечером
Украденное вор сдал в пункт приёма металла
Нелегальный рубщик леса предстал перед судом
Привлекаясь к одному уголовному делу, подросток пошёл на другое преступление
После застолья он взял понравившуюся ему шапку
Местный житель арендовал помещение и купил игровые автоматы
Начата доследственная проверка
У виновника аварии изъяли автомобиль
Паспортных данных арендатора хозяйка квартиры не взяла
Мужчины едва не подрались в подъезде
Девушка сперва дала номер карты, а затем позвонила другу
Нападавший был сильно пьян
Подземные толчки были слабыми