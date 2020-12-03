Украденное вор сдал в пункт приёма металла
25 ноября в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже металла от директора базы. Ущерб составил 7,5 тысяч рублей. На территории компании имеется сторожевая охрана, однако видеонаблюдение не ведётся, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полиция раскрыла кражу. Выяснилось, что 13 ноября 40-летний разнорабочий, по совместительству являющийся и охранником территории, украл металл. Его он сдал в пункт приёмки, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
Мужчина ранее неоднократно судим за преступления имущественного характера.
Возбуждено уголовное дело. Также решается вопрос о вынесении в адрес руководства организации представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.
В Улан-Удэ охранник украл металл с базы
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