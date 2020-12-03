В Бурятии «чёрный» лесоруб обманул друзей

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Нелегальный рубщик леса предстал перед судом



В июне сотрудники Еравнинского лесничества вместе с полицейскими обнаружили незаконную рубку. Они застали трёх человек, которые рубили и грузили сосны в грузовик «ЗИЛ-131». Они незаконно заготовили 23 кубометра древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 117 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Выяснилось, что житель Еравнинского района решил продать незаконно вырубленную древесину. Однако своих друзей он убедил в полной легальности рубки. Поэтому двое его знакомых помогли заготовить и загрузить сосны.



Недавно Еравнинский районный суд вынес приговор обвиняемому. Подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Кроме этого, он полностью возместил причинённый ущерб.



Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год.



«ЗИЛ-131» конфискован, а незаконно заготовленная древесина и бензопила обращена в доход государства.



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.





