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В Бурятии «чёрный» лесоруб обманул друзей

В Бурятии «чёрный» лесоруб обманул друзей
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Нелегальный рубщик леса предстал перед судом

В июне сотрудники Еравнинского лесничества вместе с полицейскими обнаружили незаконную рубку. Они застали трёх человек, которые рубили и грузили сосны в грузовик «ЗИЛ-131». Они незаконно заготовили 23 кубометра древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 117 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Выяснилось, что житель Еравнинского района решил продать незаконно вырубленную древесину. Однако своих друзей он убедил в полной легальности рубки. Поэтому двое его знакомых помогли заготовить и загрузить сосны.

Недавно Еравнинский районный суд вынес приговор обвиняемому. Подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Кроме этого, он полностью возместил причинённый ущерб.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год.

«ЗИЛ-131» конфискован, а незаконно заготовленная древесина и бензопила обращена в доход государства.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.


черные лесорубы
 
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