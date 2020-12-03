В Улан-Удэ поймали школьника-рецидивиста

Привлекаясь к одному уголовному делу, подросток пошёл на другое преступление



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже, совершенном в июне в Октябрьском районе Улан-Удэ. Грабителем оказался 15-летний молодой человек.



В июне этого года 15-летний подросток, гуляя ночью со своими друзьями в СНТ «Пищевик» Улан-Удэ, подбежал и вырвал телефон у 44-летнего прохожего. После чего парень убежал. Ущерб составил около трёх тысяч рублей.



Сейчас полицейские поймали школьника.



Выяснилось, что гаджет он вскоре продал. Полицейские изъяли телефон у покупателя.



- В данный момент школьник также привлекается следственными органами к уголовной ответственности за квартирную кражу. Причём ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за хищение имущества из жилища. Состоит на профилактическом учёте в ПДН, - отмечают в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

