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В Улан-Удэ поймали школьника-рецидивиста

В Улан-Удэ поймали школьника-рецидивиста
Происшествия, 
Привлекаясь к одному уголовному делу, подросток пошёл на другое преступление

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже, совершенном в июне в Октябрьском районе Улан-Удэ. Грабителем оказался 15-летний молодой человек.

В июне этого года 15-летний подросток, гуляя ночью со своими друзьями в СНТ «Пищевик» Улан-Удэ, подбежал и вырвал телефон у 44-летнего прохожего. После чего парень убежал. Ущерб составил около трёх тысяч рублей.

Сейчас полицейские поймали школьника.

Выяснилось, что гаджет он вскоре продал. Полицейские изъяли телефон у покупателя.

- В данный момент школьник также привлекается следственными органами к уголовной ответственности за квартирную кражу. Причём ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за хищение имущества из жилища. Состоит на профилактическом учёте в ПДН, - отмечают в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
грабеж
 
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