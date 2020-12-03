Улан-удэнец украл меховую шапку

После застолья он взял понравившуюся ему шапку



2 декабря в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ обратилась 36-летняя горожанка. Она сообщила, что её знакомый украл песцовую шапку, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



На место прибыли сотрудники ППС. Выяснилось, что несколько дней назад женщина выпивала с 34-летним мужчиной и его приятельницей. После их ухода из дома пропала меховая шапка, купленная около 10 лет назад. Ущерб составил четыре тысячи рублей.



Когда гость нанёс визит в очередной раз, супруг женщины стал предъявлять к нему претензии, высказывая подозрения в краже. Однако мужчина всё отрицал.



Полицейские нашли украденную шапку в квартире подозреваемого.



Полицейским мужчина признался, что, уходя, взял понравившуюся ему шапку. Он надел её на свою вязаную и ушёл. Головной убор он планировал в последующем носить сам.



Преступление он совершил, будучи условно осуждённым за кражи. Нигде не работает, ведёт асоциальный образ жизни.



Возбуждено уголовное дело.

