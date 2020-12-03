Местный житель арендовал помещение и купил игровые автоматы
В городе Братск Иркутской области 28-летний мужчина организовал и проводил азартные игры. Мужчина арендовал помещение, купил игровые автоматы и нанял персонал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Однако нелегальный бизнес просуществовал недолго, сотрудники полиции пресекли деятельность игорного заведения.
Сотрудники полиции изъяли 10 игровых автоматов и деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Проводятся необходимые следственные действия.
В Братске закрыли подпольное игорное заведение
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