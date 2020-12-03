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В Чите в мусорном баке нашли тело новорождённого

В Чите в мусорном баке нашли тело новорождённого
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Начата доследственная проверка

Сегодня в мусорном баке у дома по улице Усуглинская в Чите нашли тело новорождённого ребёнка. Сообщение об этом в полицию поступило около 10 часов утра. По данному факту начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

В настоящее время на месте работают следователи следственного отдела и сотрудники полиции. Эксперты осматривают место происшествия и тело ребёнка.

Устанавливаются и опрашиваются очевидцы.

Тело младенца будет направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
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