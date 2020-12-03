В Чите в мусорном баке нашли тело новорождённого

Начата доследственная проверка



Сегодня в мусорном баке у дома по улице Усуглинская в Чите нашли тело новорождённого ребёнка. Сообщение об этом в полицию поступило около 10 часов утра. По данному факту начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.



В настоящее время на месте работают следователи следственного отдела и сотрудники полиции. Эксперты осматривают место происшествия и тело ребёнка.



Устанавливаются и опрашиваются очевидцы.



Тело младенца будет направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

